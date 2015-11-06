Тыквенно-шоколадный кекс

Грушевый перевёртыш Обновлю фотографии вот к этому чудесному рецепту грушевого пирога. Самый вкусный перевертыш ). Хотя, конечно, вкус - штука субъективная. Но я…

Блинный шоколадно-апельсиновый торт Вот такой потрясающе вкусный и эффектный торт получается, если соединить вот этот рецепт шоколадных блинов от laperla_foto и рецепт…