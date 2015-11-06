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sovenok_ksu
sovenok_ksu
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Тыквенно-шоколадный кекс

Просто чудесный рецепт тыквенной выпечки, получается замечательно вкусный кекс! Если честно, я бы даже сказала: неожиданно вкусный. Почему неожиданно? Дело в том, что до этого рецепта я пробовала печь с предварительно запеченной тыквой, и как-то результат меня не впечатлил. Наверное, просто тот рецепт оказался "не моим".
Зато этот вариант 100% "мой" )). Здесь в тесто идет сырая тертая тыква (ее еще и запекать не надо, это здорово, потому что экономит время).
Мои благодарности Зоряне zoryanchik и Сусанне susan_72 за рецепт. Вот прям огромное спасибо! ))
Я уже начинаю любить тыкву ))).
Источник здесь и здесь ;).



Ингредиенты:
яйцо 3шт.
сахар 160 гр.
размягченное сливочное масло 100 гр.
молоко 50 гр.
мука 220 гр.
тыква 250 гр.
шоколад 100 гр.
разрыхлитель 1,5 ч.л.

Приготовление:
1. Тыкву и шоколад натереть на терке (шоколад можно порубить, если хотите, чтобы в кексе он был кусочками).
2. Яйца взбить с сахаром до белой пены, добавить размягченное масло и молоко. Взбить до однородной консистенции (все продукты должны быть комнатной температуры, чтобы масло не отслаивалось).
3. В яично-масляную смесь добавить тертую тыкву, перемешать.
4. Муку просеять с разрыхлителем. В жидкую смесь постепенно вмешать в муку. Добавить тертый шоколад и осторожно перемешать еще раз.
5. Выпекать в формочках для кексов или в виде одного большого кекса в разогретой до 190 гр. духовке до сухой спички.










Рецепт несу Марине manyasha_p на ФМ "Осенний марафон", а также на ФМ "Дары осени" к Каталин paprika_andlife.
Tags: кекс, тыква, шоколад
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